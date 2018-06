O krok od strajku w centrum krwiodawstwa. Prawie wszyscy pracownicy poparli protest

Trzydniowe referendum strajkowe trwało do ubiegłego piątku.

– Nie spodziewaliśmy, że tyle osób weźmie w nim udział. Zagłosowało 80 proc. załogi – mówi Piotr Gryba z Zakładowego Związku Diagnostów Laboratoryjnych (w sporze zbiorowym z dyrekcją są także NSZZ Solidarność RCKiK w Lublinie oraz Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych przy RCKiK – red.).

Protestu chce 204 pracowników. Przeciwko takiemu rozwiązaniu było trzech.

– Nie wiemy jeszcze jaką formę przybierze protest. Na pewno nie chcemy, by uderzył on w krwiodawców. Musimy jednak wywrzeć jakiś nacisk – mówi Gryba.

– Nie chciałabym tego komentować. Po audycie zewnętrznym przedstawiłam prawdziwą sytuację naszego centrum wszystkim pracownikom, nie tylko związkowcom. Liczyłam na jakieś racjonalne podejście do tego tematu. Nie wiem jakich lepszych argumentów można użyć – mówi Elżbieta Puacz, dyrektor RCKiK w Lublinie.

Na wtorek zaplanowane jest kolejne spotkanie dyrekcji ze związkowcami.

Spór zbiorowy związkowców z dyrekcją trwa od ponad roku. Pracownicy twierdzą, że ich wynagrodzenie jest niewspółmierne do specyfiki pracy. Chcą zarabiać o 800 zł brutto więcej. Narzekają też na warunki zatrudnienia np. brak dodatków za pracę w soboty i niedziele. – Mamy odpowiedzialną pracę, a wynagrodzenie takie jak przy rozkładaniu towaru w sklepie. 80 proc. załogi ma zarobki na poziomie 2-2,5 tys. zł „na rękę” – mówi Piotr Gryba.

Dyr. Puacz tłumaczy, że podwyżki wynagrodzeń o 800 zł brutto to ok. 3,8 mln zł w skali roku, na co centrum nie stać. Nie ukrywa też, że nie jest zadowolona z pracy swoich podwładnych.

– W porównaniu do innych regionalnych centrów jesteśmy na czwartym miejscu od góry pod kątem wysokości zarobków a na ostatnim pod względem pobrań krwi – mówi Puacz. – Pracownicy powinni pracować w tygodniu tak, żeby nie było konieczności pracy w weekendy. Tymczasem średnia pobrań przypadających na jedną pielęgniarkę to tylko 4,4 dziennie.

Jak podaje, średnia pensja lekarza w RCKiK to 5300 zł brutto, pielęgniarki – 4925 zł brutto, diagnosty – 3952 zł brutto, a technika medycznego – 3661 zł brutto.