Obchody 73. rocznicy powstania warszawskiego na pl. Litewskim. Syreny zawyły

– Wydarzenia z sierpnia i września 1944 r. do dziś uznawane są za najtragiczniejsze spośród polskich powstań narodowych. Było to również najdłuższe powstanie w całej okupowanej w latach II wojny światowej Europie – mówił Ryszard Kister, prezes okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas zorganizowanych we wtorek na pl. Litewskim w Lublinie obchodów 73. rocznicy powstania warszawskiego i akcji „Burza”.