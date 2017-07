Obiekty sportowe Politechniki Lubelskiej do remontu

W ubiegłym roku ukończono remont hali sportowej, która została wybudowana na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Obiekt został praktycznie wybudowany od nowa, wyremontowane zostały także szatnie oraz sale do aerobiku, tenisa stołowego i sportów walki. Modernizacja kosztowała 7,5 mln zł.

To nie koniec planów inwestycyjnych związanych z uczelnianą infrastrukturą sportową. Uczelnia planuje wyremontować znajdujące się w sąsiedztwie hali boiska i właśnie otrzymała na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w maksymalnej wysokości 2 mln zł. Cały koszt prac szacowany jest na 4 mln 686 tys. zł.

– Rozpoczynamy przygotowania do postępowania przetargowego. Wykonawcę powinniśmy wyłonić do końca sierpnia. Zakładamy, że prace ruszą w październiku, a zakończą się w maju 2019 roku – mówi Wiesław Sikora, kanclerz Politechniki Lubelskiej. – W tym roku planujemy wydać 500 tys. zł z pieniędzy ministerstwa. Własne środki na ten cel uruchomimy w przyszłym roku.

W ramach inwestycji powstanie bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal oraz wielofunkcyjne boisko typu „orlik” z ogrodzeniem, oświetleniem i sztuczną nawierzchnią. Ponadto wyremontowane zostaną istniejące dwa korty tenisowe i trzy boiska do siatkówki plażowej. Z kolei na boisku trawiastym do piłki nożnej naprawiona zostanie nawierzchnia, a obok powstaną trybuny dla publiczności. W sąsiedztwie hali stanie pawilon sanitarno-techniczny z prysznicami i magazynami na sprzęt sportowy.

Uczelnia planuje także rewitalizację centralnej części swojego kampusu. W tym roku rozpoczną się prace przed Wydziałem Mechanicznym, które mają potrwać do maja przyszłego roku. Kolejne uzależnione są od finalizacji sprzedaży kamienicy przy ul. Okopowej. Przedstawiciele ukraińska firmy, która jako jedyna zgłosiła chęć nabycia nieruchomości załatwiają formalności związane z uzyskaniem kredytu. To właśnie z tej transakcji mają pochodzić pieniądze na modernizację należącego do politechniki terenu przy ul. Nadbystrzyckiej.