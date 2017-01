Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej ruszy na szkolenie

21 grudnia prezydent podpisał „Ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw”. Weszła ona w życie 1 stycznia. Tym samym formalnie powołano do życia Wojska Obrony Terytorialnej. – W pierwszym etapie, w latach 2016-2017, planuje się utworzenie trzech brygad na ścianie wschodniej, w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim – informuje Bartłomiej Misiewicz, rzecznik prasowy MON.

Dotychczas utworzono trzy dowództwa brygad, w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. – 2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w chwili obecnej osiąga gotowość do realizacji zadań szkoleniowych. Cały czas trwa proces kwalifikacji kandydatów, pozyskiwania sprzętu wojskowego i dostosowywania niezbędnej infrastruktury na potrzeby funkcjonowania brygady – dodaje rzecznik MON.

Tuż przed świętami minister obrony Antoni Macierewicz mówił, że trzy pierwsze brygady są zorganizowane w ponad 50 proc. Mają zaś 10 tys. ochotników.

Ustaliliśmy, że rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na żołnierzy batalionu OT w Lublinie ruszą w styczniu. – Chętnych jest o wiele więcej niż miejsc. Organizacja batalionów w Zamościu i Dęblinie jest na razie w powijakach – mówi nam osoba dobrze poinformowana w sprawie.

Ustawa przewiduje, że w pierwszej kolejności do OT będą przyjmowani ludzie z organizacji proobronnych i absolwenci klas wojskowych. – Negocjujemy przejście do lubelskiego batalionu OT, w formie jednolitego poddziału – mówi Damian Duda, wiceprezes Legii Akademickiej, lubelskiej organizacji proobronnej.

Według naszych informacji, do lipca mają się odbyć trzy tury szkoleniowe dla 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pierwsza już w lutym. W każdej weźmie udział około 200 ludzi, żołnierzy szeregowych.

Przypomnijmy, że czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Służba wojskowa w nowym rodzaju wojsk pełniona będzie, jako służba rotacyjna, co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jako służba dyspozycyjna.

Terytorialną służbę wojskową będą mogły pełnić również osoby posiadające kategorię zdrowia D. Pozwoli to rekrutować również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, które nie mają kategorii zdrowia A.

Żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy wcześniej nie pełnili służby wojskowej, będą kierowani na przeszkolenie wojskowe trwające 16 dni, po którym nastąpi złożenie przysięgi wojskowej. Ustawa określa świadczenia i uposażenie, które przysługiwać będzie żołnierzom OT, w kwocie ok. 500 złotych miesięcznie.

Starsi też do wojska

Zmieniona ustawa o powszechnym obowiązku obrony wprowadza ponadto zmiany dotyczące m.in. podniesienia granicy wieku, do którego mężczyźni podlegają obowiązkowi służby wojskowej z 50 do 55 lat (w przypadku posiadania stopnia podoficerskiego lub oficerskiego z 60 do 63 lat) oraz wieku, do którego kobiety podlegają obowiązkowi służby w obronie cywilnej z 50 do 55 lat.