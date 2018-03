Ochotnicy ruszają na kolejne szkolenie terytorialsów

Terytorialsi to osoby młode, z wykształceniem wyższym lub technicznym, aktywne zawodowo i zaangażowane społecznie. Statystyki pokazują, że średnia wieku to 32 lata, a blisko 30 proc. ma nie więcej niż 25 lat. Co dziesiąty żołnierz WOT to kobieta (fot. DWOT)

Żołnierze trafią na 16-dniowe szkolenie. – Jest ono prowadzone dla osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Żołnierze będą szkolić się od 3 do 18 marca. Będzie to prawdziwy test kondycji, sprawności, jak również motywacji – mówi kpt. Damian Stanula, oficer prasowy brygady.

Ci, którzy przejdą go pomyślnie, złożą uroczystą przysięgę wojskową 18 marca w Lubartowie i zasilą szeregi lubelskiej brygady, a konkretnie 21. Batalionu Lekkiej Piechoty w Lublinie i 22. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dęblinie.

– Pierwszy dzień szkolenia to wcielenie, umundurowanie i wyekwipowanie oraz sprawy ewidencyjne. Natomiast w drugim dniu ochotnicy poddawani są testowi oceny potencjału sprawności fizycznej oraz badanie budowy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów – dodaje kapitan.

Podczas szkolenia największy nacisk położony jest na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy czy też topografii. Priorytetem jest jednak szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. – Na zakończenie każdy z terytorialsów przejdzie sprawdzian z zakresu wiedzy i umiejętności, jakie nabył podczas szkolenia – dodaje kapitan Damian Stanula. Statystyczny ochotnik zużywa w tym czasie ok. 100 sztuk amunicji.

Najbliższe zgrupowanie to początek intensywnej drogi. W ciągu trzech lat żołnierze muszą zaliczyć ponad 124 dni szkoleniowych, w tym poligonowych. Doskonalenie specjalistów, np. saperów, to kolejnych kilkadziesiąt dni. Dopiero po 3 latach służby nastąpi certyfikacja żołnierzy i otrzymają oni status „gotowi do walki”.

Do tej pory odbyło się już sześć szkoleń podstawowych, każde zakończone złożeniem przysięgi wojskowej. W 2018 roku zaplanowanych jest kolejnych osiem. W lubelskiej brygadzie jest już ponad 1700 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i ponad 300 żołnierzy zawodowych. Proces formowania 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończy się do końca roku.