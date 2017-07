Ochroniarze pobili Ukraińca w klubie? Jeden z nich pracuje w areszcie śledczym

Śledczy zajmują się wydarzeniami z nocy z 9 na 10 lipca, do których doszło w klubie „Riwiera” przy ul. Hempla. – Z naszych ustaleń wynika, że pokrzywdzony znalazł się w odgrodzonym miejscu, w którym nie mogą przebywać goście lokalu – informuje Bartosz Frąk z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe. – To miało być bezpośrednią przyczyną ataku.

Śledczy zarzucili ochroniarzom, że działając wspólnie i w porozumieniu wzięli udział w pobiciu mężczyzny. Zrobili to z powodu jego przynależności narodowej. Z tego samego powodu grozili mu też pozbawieniem życia oraz publicznie wulgarnie go znieważyli. Ochroniarzom grozi do pięciu lat więzienia.

– Mężczyźni nie przyznali się do winy. Kwestionują, że pobili pokrzywdzonego. Twierdzą, że tylko interweniowali, a to obywatel Ukrainy zachowywał się agresywnie – tłumaczy prokurator Frąk.

Po postawieniu zarzutów mężczyźni zostali zwolnieni do domów. Musieli jednak wpłacić po 3 tys. zł poręczenia majątkowego. Dwa razy w tygodniu muszą się też meldować w komisariacie.

Klub „Riwiera” nie chce sprawy komentować. – Jeden z ochroniarzy jest jednocześnie funkcjonariuszem lubelskiego aresztu śledczego. W prawdzie nie mamy obowiązku powiadamiania pracodawcy o postawionych zarzutach, ale w tym przypadku dyrekcja aresztu zostanie powiadomiona –podkreśla prokurator Bartosz Frąk.

Dyrektor lubelskiego aresztu sprawę już zna – jego podwładny pisemnie poinformował go o tym zdarzeniu. – Na tej podstawie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające – informuje mjr Jacek Wierzchowski, rzecznik lubelskiego aresztu. I dodaje, że ewentualne konsekwencje służbowe wobec funkcjonariusza dyrekcja podejmie gdy wpłyną informacje z prokuratury. Do czasu zakończenia postępowania sadowego może on zostać zawieszony.