Od dziś nowa organizacja ruchu na Drodze Męczenników Majdanka. Co się zmienia?

Spore zmiany powinny w poniedziałek przywitać kierowców na Drodze Męczenników Majdanka. Nowa organizacja ruchu ma obowiązywać tu do 3 maja włącznie, potem będą kolejne zmiany. Drogowcy wykonali dotąd połowę tego, co w ramach przebudowy mieli zrobić w zeszłym roku.

Zmiana, której wprowadzenie zapowiedziano na noc z niedzieli na poniedziałek, ma dotyczyć odcinka między wiaduktem kolejowym a skrzyżowaniem z ul. Wrońską.

Do 3 maja

– Ruch pojazdów na powyższym odcinku odbywać się będzie po wewnętrznych pasach jezdni – informuje Dariusz Figiel, kierownik budowy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Robót Drogowych.

Dalej, czyli między Wrońską a Lotniczą samochody mają się poruszać tak, jak do tej pory.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do 3 maja włącznie.

– W tym czasie wykonawca robót musi ustawić słup trakcji trolejbusowej i wykonać sieć trakcyjną – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Do 4 lipca

Wszystkie te prace muszą się zakończyć w takim czasie, by od 4 lipca można było rozpocząć kolejny etap przebudowy. Tym razem cały ruch pojazdów na odcinku od wiaduktu do Lotniczej będzie prowadzony jedną połową jezdni, tą po stronie ul. Garbarskiej i Startowej.

Utrudnienia związane są z trwającą tu przebudową Drogi Męczenników Majdanka, do której dochodzić ma nowy odcinek ul. Garbarskiej. Na ich skrzyżowaniu stanie sygnalizacja świetlna. Kolejna, budząca sporo kontrowersji, jest zaprojektowana na skrzyżowaniu Drogi Męczenników Majdanka z ul. Startową i drogą wyjazdową z osiedli powstających w rejonie dawnej bazy LZNS.

Do 30 czerwca

Cała ta inwestycja powinna się zakończyć jeszcze w zeszłym roku. Tak się jednak nie stało, co wykonawca tłumaczy m.in. odkryciem podczas robót instalacji, które nie były uwzględnione w żadnych dokumentach. Kabli nie można było przeciąć, ale trzeba było ustalić do kogo one należą.

Miasto poszło na rękę drogowcom i dało im więcej czasu. – Zgodnie z aneksem do umowy całość powinna być zakończona do 30 czerwca. Aktualnie wykonano połowę zadania – mówi Kieliszek. Zapowiada, że już w tym tygodniu na ul. Garbarskiej powinny być układane pierwsze warstwy asfaltu, do zrobienia pozostaną jeszcze chodniki. Na Drodze Męczenników Majdanka trwa natomiast montaż oświetlenia.

Inwestycja kosztuje ponad 6 milionów złotych.