Od dzisiaj zmiana pogody. Będzie pochmurno i deszczowo

Na termometrach tylko od 7 st. w Gdańsku, Suwałkach, Olsztynie i Bydgoszczy, do 11 st. w Rzeszowie. Synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu w całym kraju. We wschodniej części kraju możliwe są lokalne burze. Wiatr słaby lub umiarkowany, lecz chwilami może być silniejszy - zwłaszcza w czasie burz. Ciśnienie rośnie - na barometrach w Warszawie 1003 hPa.



Środa zapowiada się pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Temperatura od 7 do 14 st. W czwartek wszędzie przelotne opady deszczu, silniejszy wiatr i chłodno - od 8 do 12 st.