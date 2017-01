Od kilku dni możesz założyć własną firmę przez telefon. Mniej wniosków z błędami

Osobiście, przez internet albo przez telefon. Od 16 stycznia, by rozpocząć działalność gospodarczą wystarczy zadzwonić. Dla urzędów gmin oznacza to mniej błędnie wypełnionych wniosków

Dotychczas działalność można było zarejestrować w urzędzie lub przez internet. Od poniedziałku przyszli przedsiębiorcy mają do dyspozycji jeszcze jeden kanał. Aby telefonicznie zarejestrować działalność gospodarczą, należy zadzwonić na numer 801 055 088.

Dzwonić można od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Podczas rozmowy z konsultantem, interesant będzie musi podać wszystkie dane potrzebne do wypełnienia wniosku rejestracyjnego. Konsultant wprowadzi podane informacje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednocześnie urzędnik przy słuchawce będzie mógł rozwiać wszystkie nasze wątpliwości.

Po rozmowie przyszły przedsiębiorca dostanie wiadomość SMS z numerem wniosku. Z tym numerem należy udać się do dowolnego urzędu gminy i podpisać swój wniosek. Ale jest też rozwiązanie, dzięki któremu podpisu nie musimy składać osobiście. Po rozmowie z konsultantem można zalogować się w systemie CEIDG, wgrać plik z wnioskiem i złożyć podpis elektroniczny.

Według Ministerstwa Rozwoju, zaletą nowego rozwiązania jest „wyręczenie” nas przy wypełnianiu wniosku. Dobrych stron – jak twierdzi ministerstwo – jest więcej. „Jeśli masz wątpliwości, w każdym momencie możesz przerwać telefoniczne wypełnianie wniosku i skontaktować się ponownie w dogodnym dla Ciebie terminie z konsultantem i dokończyć proces rejestracji” – czytamy w serwisie Ministerstwa Rozwoju www.biznes.gov.pl.

– Im szybciej, tym taniej dla przedsiębiorcy. Według metody kosztów standardowych, jedna godzina poświęcona na relacje z urzędem to ekwiwalent kosztu ok. 80 zł (dojazd, czekanie, utracone korzyści) – wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytanie Departament Komunikacji resortu.