Już w czwartek policjanci ustalili, że mężczyzna może przebywać w okolicy Starego Gaju. Przeprowadzone wówczas poszukiwania nie dały rezultatu. W piątek wznowiono akcję. Mundurowi i znajomi 51-latka szli tyralierą przez las.

– Natrafili na ciało mężczyzny, którego wygląd zgadzał się z opisem zaginionego. Potwierdzono, że jest to poszukiwany 51-latek. Ze wstępnych ustaleń nie wynika, by do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie – wyjaśnia nadkom. Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że 51-latek zmarł najprawdopodobniej z powodu wychłodzenia. Policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności jego śmierci.

Rafał Szostak był nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Głuskiej w Lublinie. Wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem Dziennika Wschodniego.