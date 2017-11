Organizują wigilię dla wszystkich potrzebujących. "Chcemy zaprosić 550 osób"

To będzie pierwsza tego typu wigilia w mieście dla osób bezdomnych, starszych, samotnych, chorych i opuszczonych. Będzie wyjątkowa, bo organizowana 24 grudnia. – Chcemy aby zaproszone osoby poczuły świąteczną, rodzinną atmosferę, usiadły do wspólnego posiłku – mówi ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, główny organizator wydarzenia

Będzie m.in. tradycyjny barszcz czerwony, smażona ryba, śledź w oleju z cebulą, sałatka jarzynowa i pierogi z kapustą i grzybami – wylicza Marzena Chmielewska, menadżer firmy Catering Anielskie Smaki, który zapewni posiłek dla uczestników Wigilii Miłosierdzia w Lublinie.

W przeciwieństwie do innych podobnych przedświątecznych spotkań Wigilia Miłosierdzia, organizowana w hali Targów Lublin będzie właśnie w Wigilię – 24 grudnia. Rozpocznie się o godz. 10.30.

– Chcemy zaprosić 550 osób – zapowiada ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, który jest głównym organizatorem akcji.

Indywidualne zaproszenia będą kierowane do osób bezdomnych, starszych, samotnych, chorych i opuszczonych. – Będziemy do nich docierać za pośrednictwem Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, przez parafialne koła Caritas jak też Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. – Chcemy aby zaproszone osoby poczuły świąteczną, rodzinną atmosferę, usiadły do wspólnego posiłku – mówi ks. Kosicki.

Podobne Wigilie Miłosierdzia będą organizowane również w kilkunastu innych miastach w Polsce. – Z tą inicjatywą wpisujemy się bowiem w szerszy, ogólnopolski projekt – wyjaśnia ks. Kosicki.

W organizację lubelskiego wydarzenia włączyły się też Targi Lublin, gdzie wigilia będzie organizowana jak też firma Selgros, która jest głównym sponsorem. – Z Caritas Archidiecezji Lubelskiej współpracujemy od początku – kiedy tylko Selgros w Lublinie został otwarty – mówi Adam Klimek dyrektor hurtowni Selgros Cash& Carry w Lublinie. – Współpracowaliśmy m.in. przy akcji „Tornister pełen uśmiechów” jak też w doraźnych akcjach. Poza tym ta obecna współpraca wynika również z ogólnopolskiego porozumienia.

Na liście zakupów, które dostarczy lubelski Selgros znalazły się m.in. ok. 240 kg żywego karpia, ok. 80 kg kiszonej kapusty i ok. 600 litrów napojów.