Orkan "Barbara" nad Polską. Dziś nadal będzie mocno wiało

We wtorek okresami spodziewane są przelotne opady deszczu na zachodzie i północy kraju oraz deszczu ze śniegiem - na wschodzie, centrum i południu. W górach przelotne opady śniegu.

Będzie bardzo wietrznie - na Wybrzeżu prędkość wiatru w porywach będzie dochodziła do 120 km/h, w kraju do 80 km/h. Temperatura maksymalna od 2 stopni w Suwałkach do 7 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim.

Orkan nazwany przez meteorologów "Barbara" wyrządził już dużo szkód w całej Polsce. Od poniedziałku do wtorkowego poranka strażacy interweniowali ponad 800 razy w związku z usuwaniem skutków silnych wiatrów.

Na terenie województwa lubelskiego na szczęście takich interwencji było niewiele. Jak informują strażacy kilka dotyczyło powalonych na drogi drzew, w jednym przypadku chodziło o zniszczony przez wiatr baner reklamowy.