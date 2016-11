ORP Lublin z nowym dowódcą. Pierwsza kobieta w historii będzie dowodzić okrętem Marynarki Wojennej

Okręt ORP Lublin będzie miał nowego kapitana. Dowodzenie jednostką obejmie kpt. Katarzyna Mazurek. To pierwsza kobieta na takim stanowisku w historii Marynarki Wojennej RP.

Kapitan Mazurek obowiązki dowódcy przejmie w środę. Uroczystość zaplanowano w świnoujskim Porcie Wojennym. Wezmą w niej udział m.in. dowództwo 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, kadra dowódcza 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych, przedstawiciele władz Lublina, byli dowódcy okrętu oraz załoga jednostki.

Według danych resortu obrony z lipca 2015 r., w polskiej armii służy blisko 5 tys. kobiet. Ponad 1200 z nich ma stopień oficerski. W Marynarce Wojennej RP służy ok. 350 pań. Od 1999 r. mogą one uczyć się w szkołach wojskowych, wyższych szkołach oficerskich i podoficerskich. Katarzyna Mazurek to pierwsza kobieta na tak wysokim stanowisku w historii.

Mazurek stanie za sterem ORP Lublin. To okręt transportowo-minowy zwodowany w 1988 r. Jednostka liczy blisko 96 metrów długości i 11 metrów szerokości. Rozwija prędkość ponad 16 węzłów i może się pochwalić zasięgiem 850 mil morskich.

Okręty typu Lublin (projektu 767) powstały w Stoczni Północnej w Gdańsku. Ich głównym zadaniem jest transport morski. Mogą jednorazowo przerzucić batalion wojska, złożony np. z ponad 500 żołnierzy i 45 transporterów Rosomak. Załadunek i rozładunek sprzętu i ludzi może odbywać się zarówno w porcie, jak i na nieprzygotowanym brzegu, a okręt może zabrać na pokład ponad 400 ton sprzętu. Jednostka może również transportować i stawiać miny morskie.

Okręt wyposażony jest m.in. w cztery morskie zestawy rakietowo-artyleryjskie. Każdy z nich składa się z podwójnej armaty kalibru 23 mm oraz podwójnej wyrzutni rakiet przeciwlotniczych. Załoga liczy 37 osób.

Do prac nad jednostkami typu Lublin przystąpiono w latach 70. ubiegłego wieku. Pierwotne plany zakładały budowę 12 okrętów. W wyniku zmian politycznych w Europie, znacznie ograniczono te założenia. Ostatecznie powstało tylko pięć jednostek projektu 767. Wszystkie weszły do służby w latach 1989-1991. Obecnie wchodzą w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.