Oryginalna instalacja wielkopostna w kościele w Lublinie [zdjęcia, wideo]

W Środę Popielcową duchowni posypują głowy wiernych popiołem, który otrzymuje się z spalania palm wielkanocnych. Obrzęd posypywania głów popiołem ma znaczenie symboliczne.

– Post, modlitwa i jałmużna to sprawdzone „lekarstwa” na duchowe bolączki współczesnych ludzi, na co wskazuje papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post – pisze ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. – To także okres postanowień, jednym z nich może być modlitwa Pismem świętym, choćby jedną minutę.

W tym roku Popielec wypadł tego samego dnia co święto zakochanych, do czego odniósł się w kazaniu ks. Mirosław Matuszny, proboszcz Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.

Duchowny mówił o znaczeniu słowa „przepraszam”. Starał się też odpowiedzieć na pytanie co obecnie oznacza słowo „miłość”. – Słowo „miłość”, „kocham cię” wydaje się być dzisiaj słowem niekochanym na świecie – mówił ks. Matuszny. – Kiedy ludzie mówią sobie, że się kochają? Najczęściej nie wtedy kiedy chcą siebie samych dać i ofiarować, ale kiedy pragną często w sposób bardzo nieuporządkowany, grzeszny drugiego człowieka. Słowo „miłość” staje się walutą, za którą człowiek chce kupić drugiego. Za cenę niewolnika. Za cenę kilku łasych słówek.

A jaka jest prawdziwa miłość? Odpowiadając na to pytanie duchowny wskazał postną dekorację w kościele – z „zakrwawionym” kamieniem, młotkiem i koroną cierniową – symbolizującą ukrzyżowanie Chrystusa. – Bardzo chciałbym aby ten widok krzyża dziś nam towarzyszył – mówi ks. Matuszny. – Nie po to aby psuć wam humory, ale żebyście pamiętali, że słowo „kocham cię” wiąże się z ofiarą. Ofiarą z siebie.

Dekoracja wielkopostna w kościołach

– Istnieje możliwość zastosowania zmiennych elementów dekorujących wnętrze świątyni w różnych okresach roku liturgicznego oraz przy okazyjnych wydarzeniach, jak np. ślub czy Pierwsza Komunia – wyjaśnia ks. Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji lubelskiej.

– Taka praktyka nie jest niczym nowym. Jeśli dekoracja wielkopostna pomaga nam kontemplować mękę Pana Jezusa i zastanowić się nad własnym życiem, sama w sobie jest wartością. Św. Jan Paweł II stwierdził, że Kościół potrzebuje sztuki w przekazywaniu swojego orędzia. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego przypomina też, że trzeba dążyć raczej do prostoty niż do przepychu. W doborze elementów dekoracyjnych należy unikać kiczu i zmierzać do tego, by te elementy pomagały w przeżywaniu wiary i odpowiadały godności miejsca świętego.

Noc Konfesjonałów

W Wielki Piątek wzorem lat ubiegłych w Lublinie będzie możliwość wyspowiadania się również wieczorem i w nocy. Jest to propozycja dla osób, które nie przyjeżdżają z zagranicy na święta lub nie zdążyły wyspowiadać się podczas rekolekcji. Czuwania modlitewne połączone ze sprawowaniem sakramentu pokuty będą w ośmiu lubelskich kościołach.