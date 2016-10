Oskarżony o pedofilię taksówkarz stanął przed sądem. Od 10 lat prowadził dziecięcą scholę

Mężczyzna wpadł w ubiegłym roku, kiedy korzystając z jednego z portali internetowych próbował umówić się na spotkanie z 10-latką z Łęcznej. Wiadomość od Adama K. znalazła mama dziewczynki, która sprawdzała, z kim córka rozmawia. To ona poinformowała śledczych, o tym, że mężczyzna miał namawiać dziecko do całowania i pytał, „czy wie, co robią dziewczynki z chłopcami w łóżku, a jak nie, to może ją tego nauczyć”.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące nawiązywania kontaktu z małoletnią w celach seksualnych oraz posiadania i rozpowszechniania dziecięcej pornografii. Stało się to po tym, jak biegły informatyk badający sprzęt komputerowy zabezpieczony w mieszkaniu Adama K., znalazł znaczne ilości materiałów pornograficznych, w tym z udziałem dzieci. W przeglądarkach internetowych natrafiono również na ślady świadczące o odwiedzaniu stron z dziecięcą pornografią.

W swoim środowisku Adam K. miał nienaganną opinię. Od dziesięciu lat prowadził dziecięcą scholę przy jednej z lubelskich parafii. Przygotowywał oprawę nabożeństw, jeździł z podopiecznymi na wycieczki. Inaczej ocenili go biegli psychologowie, którzy stwierdzili u niego cechy pedofilii.

Proces mężczyzny będzie się toczył przy drzwiach zamkniętych. – Sprawa dotyczy strefy życia seksualnego i dlatego mogłaby naruszać dobre obyczaje – argumentowała wczoraj wniosek o wyłączenie jawności prokurator prowadząca sprawę Adama K. – Jawność rozprawy mogłaby naruszać także ważny interes osoby pokrzywdzonej.

Zanim dziennikarze opuścili salę rozpraw, mężczyzna, któremu grozi do 12 lat pozbawienia wolności krył twarz za czarnym kapturem.