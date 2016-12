Otwarcie zachodniej obwodnicy Lublina. Pierwsze samochody już jadą

Otwarta została już zachodnia obwodnica Lublina. To niespełna 10 km drogi między węzłami Lublin Węglin i Lublin Sławinek.

– Wiem, jak bardzo mieszkańcy Lublina i okolic czekali na ten fragment. Mam tu znajomych, czasem w Lublinie bywam. Wiem, jakie ciśnienie było, żeby to skończyć – mówi Jacek Bojarowicz, generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad. Przyznaje jednak, że wykonawca będzie miał jeszcze wiosną „trochę pracy po bokach”.

Nowy odcinek drogi S 19 to ostatni z zaplanowanych dotąd elementów obwodnicy Lublina, która ma odciążyć miejskie drogi, głównie al. Kraśnicką. Nie ma tylko domknięcia obwodowej trasy od południa.

– Został co prawda jeden odcinek, ale on też pewnie będzie wykonany, by Lublin doczekał się ringu, który odbarcza ruch miejski – stwierdza Bojarowicz. Zapowiada, że droga ta może być wybudowana w kolejnej „perspektywie unijnej”, tzn. po roku 2020.

Dodajmy, że przebieg tzw. południowej obwodnicy, mającej połączyć węzły Lublin Węglin i Lublin Felin, budzi sporo kontrowersji, choć na razie nie ma nawet projektu drogi, a jedynie wstępne przymiarki. W planie zagospodarowania woj. lubelskiego droga prowadzona jest tyłem lasu Stary Gaj, a dalej po śladzie obecnej Żeglarskiej. Taki też przebieg wpisany jest do powstającej już w Urzędzie Miasta nowej wersji tzw. studium uwarunkowań przestrzennych.

Zwolennicy tego przebiegu mówią, że to najkrótsza trasa i potrzebna droga. Przeciwnicy tłumaczą, że ruchliwa droga zakłócająca spokój nie powinna oddzielać nowych osiedli od Zalewu Zemborzyckiego i doradzają poprowadzenie jej już za zbiornikiem.

Teraz najbardziej wyczekiwaną przez mieszkańców Lublina i regionu inwestycją w drogi krajowe pozostaje dokończenie drogi S-17 do Warszawy. – Na wiosnę rozpoczną się prace i miejmy nadzieję, że zgodnie z planem będą kończone w 2019 roku – deklaruje Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Zachodnia obwodnica Lublina to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci po zewnętrznej stronie. Obiekty w ciągu drogi i nad nią zbudowano w układzie docelowym. Powstało dwanaście obiektów inżynierskich: wiaduktów i mostów, kładka dla pieszych i rowerzystów oraz górne przejście dla zwierząt dużych.

Dofinansowanie do budowy z Funduszy Europejskich w ramach programu Infrastruktura i Środowisko to ok. 274 mln zł.