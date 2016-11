Otwierają ulicę Muzyczną, zmieniają pierwszeństwo

Sporo zmian pociągnie za sobą zaplanowane na dzisiaj otwarcie dla ruchu ul. Muzycznej, którą będzie można dojechać od Głębokiej do Szczerbowskiego. Rewolucja dotyczy skrzyżowania ul. Narutowicza z Nadbystrzycką i Głęboką.

Pierwszeństwo przejazdu stracą kierowcy wyjeżdżający z ul. Głębokiej w lewo w Narutowicza, bo będą musieli ustąpić go kierowcom wyjeżdżającym z ul. Muzycznej. Podobnie nie będą mieć już pierwszeństwa pojazdy skręcające Narutowicza w prawo w Głęboką.

Aby nie dochodziło tu do groźnych sytuacji z udziałem kierowców jeżdżących „na pamięć”, sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu ma pracować przez całą dobę.

Wyjeżdżając z ul. Narutowicza w Nadbystrzycką nie będzie już można ustawiać się na pasie przy osi jezdni, bo zostanie on przeznaczony wyłącznie dla skręcających w lewo w Muzyczną. Na wprost będzie można jechać z sąsiedniego pasa. Natomiast na wyjeździe z ul. Głębokiej skrajny prawy pas będzie służyć już nie tylko do skrętu w prawo w Nadbystrzycką, ale również do jazdy na wprost w Muzyczną.

Jadąc ul. Muzyczną od Głębokiej będzie można dojechać do ul. Szczerbowskiego (i na odwrót), a także dojechać do szkół artystycznych i do garaży. Skręt w lewo z Muzycznej w Szczerbowskiego ma się stać niemożliwy zakończeniu przebudowy, czyli wiosną przyszłego roku.