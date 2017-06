Otworzą dla ruchu obie jezdnie al. Solidarności i rondo. Kiedy pojedziemy wiaduktami?

Nowa organizacja ruchu będzie wprowadzona w sobotę, chociaż nie wiadomo dokładnie, o której godzinie. – Nastąpi to w ciągu dnia – mówi Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Kierowcy jadący od strony Warszawy nie będą już „pożyczać” jezdni od zmierzających w przeciwną stronę. Od soboty każdy będzie „u siebie”, chociaż do ronda będzie się dojeżdżać tylko jednym pasem ruchu. Wyjątkiem jest jezdnia prowadząca od strony centrum, gdzie pasy będą dwa: jeden dla jadących prosto, drugi dla skręcających w lewo w al. Sikorskiego.

Dojeżdżając do ronda kierowcy ujrzą znak „ustąp pierwszeństwa przejazdu”. – Pierwszeństwo będą mieć opuszczający skrzyżowanie – wyjaśnia Kieliszek. Nie będzie tu działać sygnalizacja świetlna.

Ze skrzyżowania nie będzie można wjechać w lewo, w ul. Ducha. Tutaj wjazd będą mieć wyłącznie taksówki i autobusy komunikacji miejskiej. Linie 13 i 42 nie będą już korzystać z tymczasowej jezdni. Z al. Sikorskiego wjadą w ul. Ducha i skręcą z niej w prawo w Północną. Tą samą drogą będą wracać z Czechowa.

Nie oznacza to, że ul. Północna będzie dostępna dla wszystkich. Kierowców zjeżdżających w dół ul. Kosmowskiej będzie pozdrawiać nakaz skrętu w lewo, który nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej. Z przestrzegania nakazu nie będą zwolnieni taksówkarze. Znajdująca się w pobliżu nowa kładka dla pieszych przechodząca nad al. Solidarności wciąż będzie zamknięta.

Pasażerów komunikacji miejskiej czeka jeszcze jedna nowość. To dodatkowa grupa przystanków o nazwie „Nowickiego”. Znajdą się w rejonie skrzyżowania ul. Ducha z Północną. Na Północnej będą stawać autobusy linii 13 i 42 jadące na Czechów, na Ducha po stronie górek staną autobusy linii 2, 4, 7, 37 i N3 jadące w stronę Zbożowej, a po przeciwnej stronie staną linie 2, 4, 7, 13 i 42 jadące w kierunku al. Sikorskiego.

Kolejne zmiany mogą być wprowadzone w ciągu kilku dni. – Wykonawca robi wszystko, by przed mistrzostwami EURO otworzyć estakady. Są na to szanse – Kieliszek. Jeśli drogowcy zdążą z pracami, to już od 14 czerwca przejazd al. Solidarności na wprost odbywał by się nie poprzez rondo (choć nadal byłaby taka możliwość), ale górą. Na czas rozgrywek (ostatni mecz w Lublinie będzie rozegrany 22 czerwca) prace byłyby tu wstrzymane.

Na lipiec planowane jest układanie ostatniej warstwy asfaltu na rondzie i wtedy ruch odbywałby się górą. Cała inwestycja warta 65 mln złotych powinna się zakończyć najpóźniej w sierpniu.