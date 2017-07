Paczki z sercem dla dwóch rodzin z ul. Lubartowskiej

Fundacja „z Sercem” pomogła dwóm rodzinom, które mieszkają przy ul. Lubartowskiej, w kamienicy przyległej do tej, która zawaliła się 24 maja.

– Oprócz żywności, ubrań i zabawek zawieźliśmy niezbędne sprzęty AGD oraz inne przedmioty najbardziej potrzebne naszym podopiecznym. Tym razem w naszej akcji „Paczki z sercem” wziął udział dziennikarz i prezenter telewizyjny Michał Olszański – mówi Sylwia Ostrowska, prezes Fundacji „z Sercem”.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni fundacji. Dostaliśmy dokładnie taki sprzęt, jakiego nam brakowało – cieszyła się lublinianka pani Sylwia, która razem z dziećmi: 6-letnim Brajanem i 1,5-roczną Amelką oraz partnerem Pawłem mieszka przy Lubartowskiej.

– Pomagających jest wielu, trzeba to jednak robić rozsądnie. Fundacja „z Sercem” znalazła na to fajny sposób i dociera do ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy – mówi Michał Olszański.

Fundacja „z Sercem” działa od 2014 roku. Pomaga uzdolnionym dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin. Przekazuje także m.in. żywność, ubrania, leki, artykuły szkolne. Pomaga w drobnych remontach, dostarcza meble i sprzęt gospodarstwa domowego.