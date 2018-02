Państwowe Muzeum na Majdanku ma zmienić nazwę. Jest deklaracja wiceministra

Na początku lutego Przemysław Czarnek wysłał do ministra Piotra Glińskiego pismo, w którym zaproponował wprowadzenie nazwy „Państwowe Muzeum Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady na Majdanku”. Podkreślił, że z takimi apelami zwracali się do niego przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz mediów publicznych.

W rozmowie z Onetem wiceminister kultury Jarosław Sellin potwierdził, że ta propozycja zostanie zrealizowana. – Będą te zmiany – powiedział. – To idzie ustawowo. Zdecyduje o tym rząd.

Wojewoda Czarnek powiedział nam, że oficjalnej odpowiedzi jeszcze nie otrzymał. Nie kryje jednak zadowolenia z doniesień medialnych. – We wtorek byłem w ministerstwie i tłumaczyłem nasze racje.

Wyjaśniałem, że w tym pomyśle nie ma nic kontrowersyjnego, nie jest on skierowany przeciwko muzealnikom, ani nie ma na celu nikogo urażać. Ostatnie wydarzenia wskazują, że wiedza obcokrajowców na temat tego, co tu się działo jest co najmniej kiepska, dlatego każdy rodzaj doprecyzowania informacji jest zasadny. Powiedziano mi, że moje stanowisko jest brane pod uwagę. Jeśli chodzi o deklarację wiceministra, mogę tylko wyrazić wielką radość i podziękowanie w imieniu tych, którzy o to wnioskowali – mówi nam Przemysław Czarnek.

Na razie nie wiadomo, czy ministerstwo zdecyduje się na nazwę zaproponowaną przez wojewodę lubelskiego. Obecna nazwa „Państwowe Muzeum na Majdanku” funkcjonuje od 1944, czyli od momentu powstania tej instytucji. Wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy z 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku.

Przypomnijmy, że przed tygodniem na parkingu przed Muzeum na Majdanku lublinianin Zbigniew Wojciechowski ustawił dwujęzyczny baner, przypominający, że podczas II Wojny Światowej działał tu niemiecki obóz zagłady.