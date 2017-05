"Patriotyzm Jutra": Jakie projekty z woj. lubelskiego dostaną dofinansowanie?

Do ostatniej edycji konkursu pn. „Patriotyzm Jutra” zgłoszono prawie 850 projektów z całego kraju. Swoje propozycje różnego rodzaju wydarzeń nawiązujących do historii, tradycji oraz krzewienia odpowiednich postaw społecznych zgłosiły lokalne domy kultury, biblioteki, muzea, stowarzyszenia i fundacje. Za ich ocenę odpowiadał zespół złożony z przedstawicieli m.in. Muzem Historii Polski, Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowego Centrum Kultury itp. Ostatecznie do przyznania finansowej pomocy zakwalifikowano 163 projekty, które otrzymają dotacje od kilku do blisko 60 tys. złotych – w sumie jest na to 4 mln zł.

Wśród 5 projektów z województwa lubelskiego najwyżej oceniono ten złożony przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy pod Lublinem. „Dąbrowica – Moja Mała Ojczyzna” znalazł się na 42 miejscu i otrzymał 23 tys. zł dofinansowania.

– W związku z siedemsetną rocznicą powstania naszej miejscowości zamierzamy zorganizować dla naszych mieszkańców szereg warsztatów, m.in. filmowych, fotograficznych, malarskich, które będą związane z lokalną historią. W planach jest także wystawa zdjęć Dąbrowicy z różnych lat oraz koncert dla mieszkańców – mówi Aneta Kalinowska-Gołat z GOKiS.

Trochę niżej (109 miejsce) znalazła się „Bitwa o Puławy” Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” – otrzyma 8 tys. zł na konkurs z wiedzy o mieście dla uczniów miejscowych szkół. – Chcemy zachęcić młodzież do poznawania historii miasta przy użyciu nowoczesnych metod – mówi pomysłodawca i organizator „Bitwy”, historyk, Mariusz Karolak.

Dwa oczka niżej znalazł się projekt „Józef Piłsudski i Zamość” złożony przez Muzeum Zamojskie. Na organizację tego wydarzenia zamojska instytucja otrzyma 10 tys. zł.

Na taką samą kwotę może liczyć również Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rykach. Ich propozycja pod nazwą „Dwór w ziemię zapadły, rozwalone płoty...” uplasowała się na 127 miejscu.

– Na naszym terenie znajduje się wiele dworków ziemiańskich, często bardzo zaniedbanych. Chcemy zorganizować wycieczkę, zobaczyć je wszystkie, sfotografować, poznać ich historię, a następnie wydać przewodnik, który trafiłby do szkół – mówi Zofia Polak, prezes stowarzyszenia UTW w Rykach.

Na 147 miejscu na liście znalazł się z kolei Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN z Lublina. „298 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru” otrzyma 38 tys. zł.

– Podczas tamtego pożaru z klasztoru Ojców Dominikanów wyszła procesja ze świętymi relikwiami. My chcemy tę procesję odtworzyć, więc w rocznicę pożaru, 2 czerwca, aktorzy oraz mieszkańcy miasta wcielą się w postaci z tamtych czasów. To będzie teatralna wersja przejścia, której będą towarzyszyły kosze z ogniem oraz „fireshow” – mówi Maria Kowalczyk z Lubelskiej Trasy Podziemnej w Trybunale Koronnym.

Oprócz procesji w ramach tego projektu powstanie także wortal poświęcony lubelskim pożarom. Nie zabraknie informacji o tym, w jaki sposób je gaszono, co dzięki przez nie utracono, a co zyskano.