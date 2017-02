PCK szuka opiekunów. Zapisy na bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów, staże i stypendia – to tylko niektóre oferty w ramach projektu, który realizuje Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt jest skierowany do osób długotrwale bezrobotnych.

– Osoby z kwalifikacjami opiekuna osób starszych czy niepełnosprawnych są i będą jednymi z najczęściej poszukiwanych przez pracodawców z województwa lubelskiego. Jednym z takich pracodawców jest Polski Czerwony Krzyż – mówi Maciej Budka, dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK. – Potrzebujemy kompetentnych, wykwalifikowanych opiekunów dla naszych podopiecznych.

Szkolenia i staże skierowane są do osób w wieku od 30 lat, zarejestrowanych jako bezrobotne od co najmniej roku. – Zapraszamy także rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne zamierzających odejść z rolnictwa. Aktualnie prowadzimy nabór do grup odbywających zajęcia w Kraśniku, w Lublinie, Chełmie i Zamościu – mówi Ewelina Bury, koordynator ds. promocji i pozyskiwania dochodów w lubelskim PCK. – Przyjmujemy też osoby spoza tych miast, zwracamy koszty dojazdu – dodaje.

Każdy, kto chce wziąć udział w projekcie może zgłosić się do biura przy ul. Puchacza 6 w Lublinie (od pon. do ptk. w godz. 8.30-15.30, tel. 81 532 08 27) lub do Oddziałów Rejonowych PCK w Kraśniku, Chełmie, Zamościu i na miejscu wypełnić dokumenty rekrutacyjne. Można je też pobrać ze strony internetowej www.lublin.pck.pl