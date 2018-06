Pewnie jeszcze tam nie byliście. Nowe lokale w mieście

Lody u Krecika to nowy lokal przy ulicy Bernardyńskiej 22. - Podajemy lody, których siła tkwi w polewie czekoladowej. Produkowana jest według 40-letniej receptury. Takiego smaku jeszcze w Lublinie było - zachęcają właściciele. Przez cały tydzień lodziarnia jest czynna w godzinach 10-20.

Małe Indie to restauracja wegetariańska, która serwuje dania kuchni indyjskiej. - Zapraszamy Was w egzotyczną podróż do krainy smaków, aromatów i kolorów - czytamy na profilu facebookowym. Od niedzieli do czwartku lokal jest czynny w godzinach 12-22, w piątki i soboty w godzinach 12-23 (ulica Rybna 2).

Enzo Muratore Craft Italian Coffee to "pierwsza w Polsce kawiarnia włoska i palarnia kawy". Oprócz kawy można tam skosztować włoskie desery i lody. Lokal przy ulicy Staszica 1 od niedzieli do czwartku jest czynny w godzinach 8-22, w piątki i soboty w godzinach 8-24.