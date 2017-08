Pielgrzymi wyruszą dzisiaj w drogę z Lublina do Częstochowy

Pielgrzymowanie rozpocznie msza na placu katedralnym o godz. 8:30. Wyjścia grup zaplanowano na godz. 10:00. Pierwszego dnia lubelskie grupy mają do pokonania ok. 25 km. Na nocleg zatrzymają się w Niedrzwicy Kościelnej, Bełżycach i okolicach. Na szlak wyruszyli już pątnicy z Chełma.

Lubelska pielgrzymka liczy w sumie 19 grup. Wędrówka trwa 12 dni. Pielgrzymi mają do przejścia około 320 kilometrów. Pątnicy dotrą do Częstochowy 14 sierpnia. Co roku w Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę bierze udział ok. 2,5 tys. osób.

W tym roku lubelska pielgrzymka wyruszy w drogę na Jasną Górę już 39. raz. Pątnikom przyświecać będzie hasło „W szkole Matki Bożej Fatimskiej”. Konferencje na trasie wygłosi redemptorysta ks. Piotr Koźlak. Podobnie jak w 2016 roku koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosił 75 złotych. Były zniżki grupowe i rodzinne. Podobnie jak w poprzednich latach działa również Fundusz ”Idę z Tobą”, dzięki któremu w pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby, których na to nie stać.