Pieniądze na nowe miejsca w żłobkach w woj. lubelskim. Dla 900 dzieci

Przedstawiciele 18 samorządów odebrali w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim umowy na wsparcie z rządowego programu Maluch Plus. Dzięki dotacjom w całym regionie powstanie prawie 900 nowych miejsc w żłobkach.

Promesy samorządowcom wręczył wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

– Ten program jest skierowany do tych gmin, w których nie ma możliwości zaopiekowania się dzieckiem poza rodziną. Tam, gdzie matki często nie mają wyboru, czy zająć się opieką i prowadzeniem domu, czy łączyć to z pracą zawodową – podkreśla Michałkiewicz.

Dzięki przyznanym dotacjom powstaną trzy zupełnie nowe żłobki. Największy będzie lubartowski, liczący 60 miejsc. Miejsce dla 30 dzieci znajdzie się w gminie Jastków, a 20 w gminie Puchaczów.

– Nowy żłobek to jeden z elementów tworzonego przez nas Centrum Rozwoju Rodziny. Znajdzie się tam także przedszkole, sala widowiskowa i biblioteka. Żłobek i przedszkole powinny zacząć działać od września. Nie martwimy się o frekwencję, bo mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę uruchomienia takich instytucji – mówi Andrzej Dec, zastępca wójta gminy Jastków.

Pieniądze trafiły również do gmin, które już wcześniej uruchomiły swoje żłobki. Wsparcie ma zostać przeznaczone na ich bieżące utrzymanie.

– Nasz żłobek funkcjonuje od początku stycznia i jest jedyną tego typu placówką w powiecie radzyńskim. Ale mówię to z zachętą dla innych samorządów, aby również pomyślały o takich inwestycjach – zaznacza Jarosław Koczkodaj, wójt gminy Ulan-Majorat.

Wśród beneficjentów tegorocznej edycji programu Maluch Plus są także samorządy z większych miast regionu. Po 70 nowych miejsc powstanie w żłobkach w Chełmie i Białej Podlaskiej. Dzięki dotacji sfinansowane zostanie także miejsce dla 210 dzieci w powstającej placówce przy ul. Zelwerowicza w Lublinie. Na ten cel miasto dostało ponad 3 mln zł.

– Do tego otrzymaliśmy ponad 500 tys. zł na utrzymanie miejsc, które utworzyliśmy w ramach programu w latach poprzednich. To dla nas wielka wartość dodana i duża pomoc finansowa, bo potrzeb jest wiele. Cały czas budujemy i rozbudowujemy żłobki, dlatego to wsparcie jest istotne – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta Lublina.

W tej edycji programu Maluch Plus samorządy z województwa lubelskiego otrzymały łącznie ponad 15 mln zł.