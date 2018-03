Pierwsza niedziela bez handlu. Jak wyglądała sytuacja w Lublinie?

W tych sklepach w niedzielę zrobisz zakupy [lista sklepów]

Zgodnie z nowym prawem sklepy mogą być otwarte tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. W ustawie zakazującej niedzielnego handlu jest jednak kilka wyjątków. Dlatego niektórzy przedsiębiorcy liczą, że na ograniczeniach dla innych oni sami skorzystają.

– Wiążemy z tym pewne nadzieje ze względu na zamknięcie galerii handlowych. To nasza największa konkurencja. Dla nas jest to okazja, żeby przyciągnąć klientów, choć na razie chyba musimy poczekać, aż ludzie się do tego przyzwyczają – mówi pani Anna, która handluje odzieżą na lubelskim targu „Pod Zamkiem”. W niedzielę na targowisku większość kupców pracowała normalnie, jak w każdą niedzielę. Tłumów jednak nie było.

– Jest jeszcze za wcześnie, żeby ocenić, czy zakaz handlu przyniesie nam korzyści. Teraz jest okres przejściowy, co roku na początku marca mamy mniej klientów, ludzie dopiero bliżej świąt decydują się na zmianę garderoby i większe zakupy. Dlatego poczekajmy z komentarzami, ale mamy nadzieję, że nie będzie gorzej niż było – dodaje Tomasz Gawroński, który przy al. Unii Lubelskiej sprzedaje obuwie.

Zakaz handlu nie oznaczał, że galerie handlowe świeciły pustkami. Tu decyzja o otwarciu należała od ustaleń między zarządcami obiektów i najemcami. W Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w Lublinie w niedzielę czynne były m.in. kino, lokale gastronomiczne, kawiarnie, salonik prasowy, apteka, kantor i sala zabaw dla dzieci. Tego typu punkty w myśl ustawy mogą pracować we wszystkie niedziele.

Przepisy nie dotyczą też sklepów na stacjach benzynowych, dworcach i lotniskach oraz tych, w których za ladą stanie właściciel. W niedzielę w Lublinie takich punktów było co najmniej kilkadziesiąt. Zakupy można było zrobić m.in. przy ul. Zana 7 w „Spiżarni u Anity”, choć klientów witał tu podświetlany szyld z napisem „U Jacka”. Pod tą nazwą w suterenie domku jednorodzinnego przez niemal 30 lat działał sklep, który zyskał miano legendarnego. Gdy pod koniec ubiegłego roku jego właściciele poinformowali w internecie o zamknięciu rodzinnego biznesu, wywołało to spore poruszenie wśród wiernych klientów. Od dwóch tygodni w tym miejscu wieczorami znów świeci światło.