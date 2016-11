Pierwsza w Lublinie sekcja zwłok ofiary katastrofy smoleńskiej

Szpital przy ul. Jaczewskiego w Lublinie przypomina twierdzę. Policja obstawiła cały obiekt. Lekarze czekają na zwłoki jednej z ofiar z prezydenckiego Tupolewa. Jest to pierwsza sekcja ofiary katastrofy smoleńskiej, która będzie odbywać się w Lublinie

Przy każdym wejściu do szpitala stoją funkcjonariusze w cywilu. Teren placówki patrolują mundurowi. – Nie udzielamy żadnych informacji. Z pytaniami proszę się zwracać do Prokuratury Krajowej. Życzmy miłego dnia – tak odpowiadają nam policjanci w cywilu.

Wejście do Zakładu Medycyny Sądowej UM w Lublinie jest obstawione przez kilku panów w cywilu, którzy na widok aparatu fotograficznego robią się nerwowi. Przed drzwiami do pomieszczeń sekcyjnych stoi niebieski namiot. Jak się dowiedzieliśmy, biegli lekarze czekali na zwłoki Aleksandra Szczygło, którego zwłoki ekshumowano na Cmentarzu Powązkowskim. Będą to pierwsze w Lublinie oględziny i sekcja ofiary katastrofy smoleńskiej.

Aleksander Szczygło w latach 2009-2010 był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a w latach 2006-2007 szefem Kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pochowany został w Kwaterze Smoleńskiej na Powązkach.

Decyzję o ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej Prokuratura Krajowa podjęła w czerwcu. – Ze względu na logistykę całej operacji, oględziny ciał przeprowadzone zostaną w kilkunastu ośrodkach medycyny sądowej, m.in. w Lublinie – mówi nam prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Śledztwem zajmuje się specjalna grupa prokuratorów, powołana przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Jej członkiem jest m.in. Robert Bednarczyk, prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie, delegowany do Prokuratury Krajowej. Na czele zespołu stanął Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek. Śledztwo wskazać ma bezpośrednie przyczyny śmierci ofiar katastrofy.

Śledczy nie podają, kiedy odbędą się poszczególne sekcje zwłok. Jedną z ofiar katastrofy był poseł Edward Wojtas z Lublina.