Pierwszy dzień wiosny przywitał nas śniegiem. Kiedy zmiana pogody?

Na dzisiaj synoptycy zapowiadają w naszym regionie obfite opady śniegu. W Lublinie i regionie padać ma przez niemal cały dzień. Temperatury od -4 do -7 stopni C. Lekki mróz utrzymywać ma się do końca tygodnia. Poza dzisiejszym dniem, w tym tygodniu nie powinien już padać śnieg. Plusowe temperatury synoptycy zapowiadają na przyszły tydzień.