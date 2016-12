Pierwszy europejski samochód autonomiczny. Pomysły powstaną w Lublinie

Wartość finansowanego przez Komisję Europejską projektu „CyCLE – Connected Car Open Space” to ponad 5 mln euro. Za te pieniądze w całej Europie powstanie pięć „hubów” – jeden z nich będzie mieścił się w Lublinie. Efektem działań ma być pierwszy europejski samochód z autopilotem. Ma on być konkurencją dla pojazdów, nad którymi pracują amerykańskie koncerny Tesla, Uber i Waymo. Ich prace są w tej chwili bardziej zaawansowane.

– My będziemy weryfikować założenia technologiczne i modele biznesowe, z jakimi zgłoszą się do nas pomysłodawcy. Dzięki temu przedsięwzięciu będziemy mogli ściągnąć do Lublina najlepsze rozwiązania dotyczące takich aut – mówi Tomasz Małecki, prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Projekt wspierają potentaci rynku motoryzacyjnego, m.in.: koncern PSA (Peugeot i Citroen), Daimler AG (Mercedes), Renault, Michelin i Bosch.

– Będziemy gościć inżynierów, którzy na co dzień pracują dla tych firm – podkreśla Małecki.

O wsparcie będą mogły ubiegać się innowacyjni przedsiębiorcy z całej Europy środkowo-wschodniej. Granty w wysokości do 60 tys. euro dostanie 36 startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo sześć najlepszych pomysłów otrzyma wysokie nagrody finansowe i szansę na wdrożenie u największych firm motoryzacyjnych na kontynencie.

Projekt będzie trwał 2,5 roku. – Pierwszy nabór wniosków ogłosimy w czerwcu. Planujemy organizować cztery tury co pół roku. Spodziewamy się, że w każdej z nich wpłynie do nas po 100-120 pomysłów – dodaje Małecki.

Auto bez kierowcy

Samochody autonomiczne to pojazdy, do których prowadzenia nie jest wymagana obecność kierowcy, prawo jazdy czy ingerencja człowieka w transporcie z punktu A do punktu B. W 2013 takie auta zostały oficjalnie dopuszczone do ruchu w co najmniej trzech stanach Stanów Zjednoczonych ( Newada, Floryda, Kalifornia).