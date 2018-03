Pierwszy polski serial Netflixa jeszcze w tym roku. Sceny kręcono m.in. w Lublinie

Netflix ujawnił, że film będzie się nazywał "1983". Reżyserkami serialu są Agnieszka Holland, Katarzyna Adamik, Olga Chajdas i Agnieszka Smoczyńska.

Agnieszka Holland z ekipą przyjechała do Lublina pod koniec stycznia. W Centrum Spotkania Kultur nagrywano sceny do pierwszych dwóch odcinków serialu. Produkcja ma trafić do katalogu Netflixa jeszcze w tym roku.

Akcja "1983" będzie się toczyć w świecie, w którym nie doszło do rozpadu Związku Radzieckiego, a Polska Rzeczpospolita Ludowa wciąż istnieje. Przynajmniej na początku XXI wieku, bo w tym czasie zostały osadzone wydarzenia, które będą śledzić widzowie.

Wcześniej, w 1982 r. dojdzie w Warszawie do dużego ataku terrorystycznego, który zmieni bieg historii. Po dwóch dekadach główni bohaterowie – oficer i student prawa – odkryją spisek mający zacementować istniejący układ sił

W głównych rolach zobaczymy Roberta Więckiewicza i Macieja Musiała. W pozostałych rolach wystąpią: Andrzej Chyra, Edyta Olszówka, Ewa Błaszczyk czy Mirosław Zbrojewicz.

Pomysłodawcą, twórcą i autorem scenariusza „1983” jest Joshua Long. Za produkcję odpowiadają firmy The Kennedy/Marshall Company i The House Media Company.

Skąd w serialu wziął się Lublin? Okazuje się, że autorów przyciągnęło... Centrum Spotkania Kultur. – Szukaliśmy bardzo ciekawych nowoczesnych budynków, które nie kojarzą się z PRL-em ani z III RP, przez to, że mają taką wyjątkową, minimalistyczną, a jednocześnie bardzo silną architekturę. I tutaj znaleźliśmy najpiękniejszy obiekt. Objechaliśmy trochę Polski i to nam się najbardziej spodobało – mówi Agnieszka Holland.