Pierwszy wyrok w sprawie Żuka. Wojewoda przegrał z Radą Miasta

Wygrał Ratusz, przegrał wojewoda. Tak zakończył się w czwartek na sali rozpraw spór wokół listopadowej uchwały Rady Miasta stwierdzającej, że bezzasadne są żądania Centralnego Biura Antykorupycyjnego, które domagało się wygaszenia mandatu prezydenta Lublina. Wojewoda swym rozstrzygnięciem unieważnił tę uchwałę, ale Rada Miasta zaskarżyła to rozstrzygnięcie do sądu i to właśnie radzie przyznał wczoraj rację Wojewódzki Sąd Administracyjny.