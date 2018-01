Piłsudskiego: Zatrucie tlenkiem węgla, sześć osób w szpitalu

Strażacy dostali zgłoszenie we wtorek około godz. 23. Sprawdzono cały budynek. Okazało się, że w dwóch mieszkaniach pomiar stężenia tlenku węgla wykazał 150 ppm. To ilość, która może doprowadzić do śmierci.

Tlenek wydostawał się z uszkodzonych piecyków gazowych. Z objawami zatrucia do szpitala trafło sześć osób.