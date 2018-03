PiS atakuje Żuka: Czy to jest najlepszy menedżer? Prezydent odpowiada [wideo]

- Pan prezydent szczyci się inwestycjami, szczyci się rozwojem Lublina. Czy to jest najlepszy menedżer, który w ciągu 7 lat swojej kadencji, podwyższył dług miasta odziedziczony po Platformie Obywatelskiej jeszcze o kolejne 700 mln zł? Każdy dobry gospodarz zrobiłby to lepiej niż doktor ekonomii Krzysztof Żuk - mówił podczas zwołanej konferencji prasowej Tomasz Pitucha, przewodniczący klubu radnych PiS.

Żuk odpowiada: - Jest to bezpieczne zadłużenie i jest związane z przyciąganiem funduszy europejskich. Po drugie, co mamy powiedzieć o panu premierze Morawieckim i o rządzie, który w ciągu dwóch lat zadłużył państwo polskie na ponad sto kilkadziesiąt miliardów złotych. Ja nie zgłaszam zastrzeżeń do polityki rządu w tym zakresie, bo jest to związane z inwestycjami. PiS przez całą kadencję głosuje przeciw inwestycjom w Lublinie - stwierdził prezydent.