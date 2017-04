PITy 2017 - do kiedy czas na złożenie? To już ostatnie dni

PITy 2017 - do kiedy czas na złożenie?

To już ostatni dzwonek na złożenie PIT. W najbliższy czwartek i piątek urzędy skarbowe będą czynne dłużej. Ostatnim dniem na dostarczenie zeznania podatkowego za miniony rok jest 2 maja.

W najbliższy czwartek i piątek urzędy skarbowe pracują dłużej. Zeznanie podatkowe za 2016 rok można złożyć w godzinach od 7.15 do 18. – Poza tym będzie można uzyskać informacje niezbędne do prawidłowego wypełniania zeznania, zapłacić podatek czy pobrać formularze podatkowe – wylicza Marta Szpakowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Również 2 maja pracownicy urzędów skarbowych przyjmować będą zeznania podatkowe od 7.15 do 18. W niektórych urzędach będą czynne punkty kasowe. Dokładnych informacji należy szukać na stronie www.lubelskie.kas.gov.pl.

W największym US w województwie, tj. I US w Lublinie, złożono już ponad 82 proc. zeznań. Ponad 71 proc. to zeznania wysłane elektronicznie. – Biorąc pod uwagę, że mamy tylko kilka dni na rozliczenie, warto jest skorzystać z możliwości wydłużonych godzin pracy 27 i 28 kwietnia oraz w dzień wolny dla większości pracowników, czyli 2 maja – dodaje Marta Szpakowska.

Złożenie zeznania podatkowego po terminie grozi grzywną w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. W 2016 wysokość tego wynagrodzenia wynosiła 1850 zł.