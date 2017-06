Pl. Litewski otwarty po przebudowie. Znamy terminy pokazów multimedialnej fontanny

– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał potwierdzenie o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy i nie wniósł sprzeciwu do użytkowania, co jest jednoznaczne z uzyskaniem przez Miasto Lublin wszystkich niezbędnych zezwoleń na otwarcie przestrzeni placu Litewskiego dla mieszkańców – informuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta Lublina.

Pierwszy pokaz zdolności nowej fontanny zaplanowano na środę, na godz. 21.30.

W środę zobaczyć mamy wtedy dwa widowiska. Pierwsze to „Sen o Mieście” – inscenizacja z udziałem tancerzy, sztukmistrzów i artystów nowego cyrku w towarzystwie wody i laserów. Jest to opowieść o najważniejszych momentach historii Lublina, nawiązująca do widowiska teatralnego w reżyserii Janusza Opryńskiego. Drugie widowisko, zatytułowane „Wydarzenia Kulturalne” to filmowa prezentacja najważniejszych imprez kulturalnych w Lublinie.

W kolejnych dniach będzie można zobaczyć też widowisko nawiązujące do odbywających się w Lublinie mistrzostw piłkarskich.

Oto kalendarium najbliższych pokazów:



czwartek 15.06, godz. 22:45 (po Koncercie Chwały) - pokaz „Euro U21” i „Wydarzenia kulturalne Lublina”;

piątek 16.06, godz. 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Sen o Mieście”;

sobota 17.06, godz. 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Wydarzenia kulturalne Lublina”;

niedziela 18.06, godz. 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Sen o Mieście”;

poniedziałek 19.06, godz. 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Wydarzenia kulturalne Lublina”;

wtorek 20.06, 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Sen o Mieście”;

środa 21.06, godz. 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Wydarzenia kulturalne Lublina”;

czwartek 22.06, godz. 21:30 - pokaz „Euro U21” i „Sen o Mieście”;