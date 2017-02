Plan przebudowy Al. Racławickich do poprawki. Co się może zmienić?

Urzędnicy zastrzegają, że zgodzą się już tylko na zmiany „mało istotne”. Czyli takie, które nie wymuszą czasochłonnego uzyskania nowej decyzji środowiskowej w miejsce tej wydanej 30 grudnia. Decyzja ta jest jednym z załączników do miejskiego wniosku o unijne dofinansowanie inwestycji obejmującej przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i Lipowej. A to właśnie od zdobycia unijnych pieniędzy miasto uzależnia rozpoczęcie robót.

Do „mało istotnych” zmian ma się zaliczać rezygnacja z wycinki części drzew, które zostałyby przesadzone, podobnie jak żywopłoty. Za możliwą do wprowadzenia poprawkę Ratusz uznał ponadto wytyczenie pieszo-rowerowego ciągu na Czechów: od Galerii Labirynt do wiaduktu nad al. Solidarności. Projekt przewiduje co prawda ścieżkę rowerową po drugiej stronie ulicy, ale... prowadzącą wprost na schody. Po stronie galerii nie będzie tego problemu, a cykliści jechaliby na Czechów po pochylniach dla niepełnosprawnych.

– Podjęta ma być też próba wyprostowania ścieżek rowerowych na skrzyżowaniu Al. Racławickich z ul. Poniatowskiego i Sowińskiego – mówi Krzysztof Kowalik z Porozumienia Rowerowego, które domagało się zamówienia projektu od nowa, a w piątkowe popołudnie uczestniczyło w rozmowach z miastem.

Czy na tym poprawki się skończą? – Musimy się zorientować, które zmiany mogą być uznane za mało istotne – stwierdza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Mamy kilka punktów do sprawdzenia. Dyskutowaliśmy o rezygnacji z pasów do skrętu w lewo na skrzyżowaniach z Puławską i Łopacińskiego, o odstąpieniu od budowy sygnalizacji świetlnych przy skrzyżowaniu z Puławską i obok pl. Teatralnego. Do rozważenia jest też wyznaczenie miejsc do zatrzymywania się komunikacji miejskiej na ulicach Sowińskiego i Poniatowskiego przy skrzyżowaniu z Al. Racławickimi. Jest też propozycja, by na ul. Lipowej obok Astorii zrezygnować z zatoki przystankowej.

Wszelkie zmiany, na które zdecyduje się miasto, mają być wprowadzane już na etapie wykonania inwestycji. Miasto zapowiada, że przebudowa Al. Racławickich zacznie się pod koniec roku.

Zmiany w pigułce

Projekt przewiduje, że prawie na całej długości Al. Racławickich wydzielone zostaną pasy ruchu dla autobusów i trolejbusów. Takie pasy mają być wytyczone również na Lipowej. Po obu stronach Al. Racławickich zbudowane byłyby ścieżki rowerowe, co wymusi wycinkę części drzew. Drugim (ale nie ostatnim) powodem wycinek jest planowane wytyczenie dodatkowych pasów do skrętu w lewo z Al. Racławickich w boczne ulice. Projekt inwestycji nie przewiduje za to wyznaczania dodatkowych przystanków komunikacji miejskiej.