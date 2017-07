Plenerowa siłownia i plac zabaw powstaną na skwerze na Czubach

Spory plac przylega do ul. Bursztynowej niedaleko sklepu Stokrotka. To trawiasty teren z górką saneczkową i... niczym więcej. Chociaż w okolicy mieszka sporo rodzin z dziećmi, to miejsc do zabawy nie ma tu dużo, nie licząc parku Jana Pawła II.

Ratusz właśnie ogłosił przetarg na nowe urządzenie terenu. Zamontowany ma tu być plac zabaw, na którym znajdzie się zjeżdżalnia, huśtawka, równoważnia i piaskownica. Bogatsze będzie wyposażenie siłowni: – Wahadło, biegacz, orbitrek, wioślarz, wioślarz, wyciskacz siedząc, wyciąg górny, ławka, drabinka, koła TAI CHI, ster, zestaw podwójny ławki z rowerkiem i zestaw podwójny ławki z tablicami – wylicza urządzenia Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

Na skwerze ma się też pojawić nowa zieleń. W projekcie mowa jest o 264 krzewach liściastych oraz o 214 sadzonkach ozdobnych traw. Pojawią się też ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

– Wykonawca będzie miał na urządzenie skweru 120 dni od podpisania umowy – informuje Bobowska. Takiej umowy można się spodziewać na początku sierpnia, więc na końcowy efekt możemy poczekać nawet do pierwszych dni grudnia. Wtedy najbardziej może się przydać (o ile tej zimy będzie zima) górka saneczkowa, której ukształtowanie ma być lekko zmienione. Tak, by dzieci nie mogły zjechać na sankach wprost na ulicę.

Inwestycja przy Bursztynowej to jeden ze zwycięskich projektów ostatniej edycji budżetu obywatelskiego. Za urządzeniem tego terenu głosowało ostatniej jesieni ponad 2500 osób. Wartość projektu oszacowano na 310 tys. zł.