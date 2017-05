PO atakuje PiS w Lublinie. Jest odpowiedź

– Wydaje się, że to jest dobry okres, żeby powiedzieć: koniec z odwoływaniem się do odpowiedzialności za osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej – mówi poseł Włodzimierz Karpiński, były minister skarbu.

Na wtorkowej konferencji prasowej w Lublinie politycy opozycji odnieśli się do działań rządu w poszczególnych dziedzinach. Joanna Mucha nie zostawiła suchej nitki na polityce zagranicznej PiS.

– Przez ostatnie 1,5 roku międzynarodowa pozycja Polski została zrujnowana. Relacje z krajami, z którymi współpracowaliśmy są bardzo złe, w wielu przypadkach najgorsze od dziesięcioleci – mówi posłanka. – Myślę, że najlepszym przykładem naszej dzisiejszej pozycji w Europie jest ta niewytłumaczalna pozycja polskiego rządu, który jako jedyny nie poparł Polaka Donalda Tuska na II kadencję w Radzie Europejskiej.

Mucha krytykuje też reformę edukacji. – Ta „deforma” jest nieprzygotowana i wprowadzana wbrew rodzicom i nauczycielom – stwierdza.

Poseł Stanisław Żmijan wytyka opóźnienia w budowie dróg i torów. – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w rządzie PiS nie ogłosiło ani jednego przetargu na realizację zadań ani w zakresie infrastruktury drogowej, ani kolejowej. To, że cokolwiek jest budowane, to efekt naszej determinacji – przekonuje polityk. – Przetarg na odcinek Lublin-Kraśnik ogłosiliśmy we wrześniu 2015 r. Minęło ponad 600 dni i kolejnych etapów tego postępowania nie ma.

Członkowie największej partii opozycyjnej krytykują też zmiany w sądownictwie i prokuraturze. – Zwyciężyła koncepcja podporządkowania prokuratury ministrowi sprawiedliwości. Mało tego, ustawa została zmieniona w taki sposób, że prokurator może wpływać na tok każdego śledztwa. To całkowite upolitycznienie prokuratury – podnosi poseł i były wojewoda Wojciech Wilk.

– Najlepszą odpowiedzią na te zarzuty są najnowsze dane GUS o wzroście PKB o 4 proc. – komentuje zarzuty opozycji Artur Soboń, poseł PiS. – To pokazuje jak mocno Polska się rozwija. Przez skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego mamy dużo wyższe wpływy do budżetu. A bezrobocie - na poziomie 7,7 proc. - jest najniższe od lat.

Według posła, nietrafiona jest też krytyka działań w infrastrukturze. – Jeśli Platforma Obywatelska pyta, dlaczego nie realizujemy tego, co zaplanowali, to dlaczego nie zostawili na to pieniędzy? Gdybym ja miał ocenić działania totalnej opozycji, to powiedziałbym, że przez cały ten czas jedynie kłamali i straszyli – kończy poseł.