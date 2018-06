Jak informuje IMGW w sobotę w woj. lubelskim będzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 26 do 29 st. C. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od 13 do 15 st. C.

W niedzielę również będzie bardzo ładnie. Zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 26 do 28 st. C.