Pogoda na weekend. Szykuje się powrót zimy

Jak podaje IMGW, w sobotę rano może wystąpić mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Możliwy przyrost pokrywy śnieżnej, głównie na południu województwa do 3 cm. Temperatura od 1 do 3 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę opady śniegu. Może spaść nawet do 15 cm śniegu. Temperatura od -2 do 0 st. C.

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Jak prognozują synoptycy IMGW, temperatura maksymalna ma wynosić od -1 do 1 st. C.