Pogoda na Wielkanoc 2017. Ostrzeżenie pogodowe

W Wielką Sobotę w ciągu dnia w woj. lubelskim ma być do 12 stopni Celsjusza. W Wielką Niedzielę zrobi się chłodniej - ma być do 8 stopni Celsjusza. Podobna tempereatura będzie też w Wielki Poniedziałek. Zarówno w sobotę, niedzielę jak i poniedziałek ma być zachmurzenie duże i słabe przelotne opady deszczu.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wydało ostrzeżenie o niskiej temperaturze nocą. Zimno ma być w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prognozuje się spadek temperatury do -3 st. C, a przy gruncie do -6 st. C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek prognozuje się spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -5 st. C.