Pogoda: W całym kraju opady deszczu ze śniegiem. I dodatnia temperatura

Piątek w całym kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Wszędzie temperatura będzie dodatnia. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy od 2 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 6 st. C na Dolnym śląsku i Ziemi Lubuskiej.