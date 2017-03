Pogoda w niedzielę w Lublinie: Będzie ciepło

W woj. lubelskim w niedzielę nie powinno padać. Miejscami będzie pochmurnie, ale mają też być przejaśnienia.

Na zachodzie i północy Polski oraz na południowym-wschodzie miejscami pojawią się słabe opady deszczu - do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. na północy, przez 13 st. w centrum kraju, do 16 st. w Małopolsce.



Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na południu do 50-70 km/h, słabnący. W górach powieje halny do 120 km/h ale po południu stopniowo będzie zanikał.