Pogoda w poniedziałek w woj. lubelskim. Burze z ulewnym deszczem i gradem

Jak przewidują metorolodzy IMGW w dzień w woj. lubelskim przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 28 st. C. W czasie burz wiatr w porywach do 75 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek przelotne deszcze, możliwe lokalne zanikające burze.

We wtorek przelotne opady deszczu tylko na południu województwa lubelskiego, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 24 do 26 st. C.