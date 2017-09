Pogryzione jabłka w IKEA Lublin. Zobacz jak zareagował sklep

Tuż po otwarciu lubelskiej IKEI internet okrążyło zdjęcie sztucznego jabłka, które jest elementem dekoracji sklepu. Widać, że ktoś chciał je ugryźć. Fotografia, którą jako pierwszy zamieścił Kurier Lubelski była powodem do wielu żartów: "Chytra baba z Lublina?", "Jaka bieda w kraju, że się na jabłka rzucają", "Polska w pigułce" to tylko kilka z wielu komentarzy, które pojawiały się pod kolejnymi artykułami.

Sklep odpowiedział w żartobliwy sposób. W markecie stanął kosz z darmowymi jabłkami. Nad nimi wisi napis:

Przed lubelskim otwarciem mieliśmy twarde jabłko do zgyrzienia: jaki lokalny smak wprowadzić do naszego sklepu? Rozwiązanie przyszło samo. Już teraz zapraszamy na pyszne, soczyste jabłka do naszego sklepu w Lublinie.

Niżej cena: 0.00 i dopisek Częstuj się, póki sezon trwa