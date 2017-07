Pojedziemy inaczej ul. Wojciechowską. Ale od czwartku

– Zapowiadane zmiany zostaną wprowadzone w czwartek, 27 lipca – informuje Urząd Miasta.

Od tego dnia zamknięty ma być odcinek Wojciechowskiej między ul. Morwową a Bohaterów Monte Cassino. Dlatego też na Lipniak będzie można jechać przez al. Kraśnicką do Poczekajki, a potem przez ul. Bohaterów Monte Cassino – która już nie będzie ulicą ślepą – do Wojciechowskiej, na której zniesiony zostanie ruch wahadłowy. Na taki objazd skierowane zostaną linie autobusowe nr 39 i 79. Jednocześnie Ratusz zastrzega, że jeśli pogoda będzie utrudniać pracę drogowcom, to zmiany będą wprowadzone jeszcze później.