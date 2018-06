Słoneczny Wrotków. W sobotę otwarcie, planują odnowę basenów

Słoneczny Wrotków nie rezygnuje z sobotniego otwarcia mimo prognoz wróżących zaledwie kilkanaście stopni, chmury i deszcz. – Pogoda w ostatnim czasie często się zmienia i bywa, że zapowiadane ochłodzenia nas omijają – mówi Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ale zastrzega: – Oczywiście w przypadku intensywnego deszczu lub burz Słoneczny Wrotków jest czasowo zamykany.

Może się więc okazać, że otwarcie zacznie się od zamknięcia, chyba że prognozy się nie sprawdzą.

Do tej pory panowało lato, ale MOSiR nie zdecydował się na wcześniejsze otwarcie basenów. Tłumaczył, że potrzebuje czasu na przygotowania i że musi się zakończyć remont zjeżdżalni. Teraz jest już po remoncie i wszystko jest gotowe na przyjęcie klientów.

– Przez czerwiec i lipiec Słoneczny Wrotków będzie otwarty od godz. 9 do 20 we wszystkie dni tygodnia – zapowiada rzecznik miejskiej spółki. – W sierpniu będzie czynny od godz. 10 do 19.

Bilety wstępu nie zdrożały od ostatniego lata. Dorośli nadal będą płacić 21 zł, bilet dla młodzieży szkolnej (z legitymacją, do osiemnastki) ma wciąż kosztować 14 zł, za przedszkolaka zapłacimy 7 zł, a dzieci do lat 3 wejdą za darmo. Nieco taniej będzie w dni powszednie po godz. 16, gdy dorośli zapłacą 15 zł, młodzież szkolna 10 zł, przedszkolaki 5 zł.

Stary będzie jednak nie tylko cennik, ale same baseny. – Mają już dziesięć lat – przyznaje Bednarczyk. Miejska spółka chciała wymienić wszystkie niecki jeszcze przed tegorocznym sezonem, ale nie mogła znaleźć wykonawcy prac. Do dwóch przetargów nikt się nie zgłosił. Wykonawca znalazł się dopiero teraz, zlecenie wzięły dwie lubelskie spółki: Florexpol BiS oraz Elektroprojekt Budownictwo. – Chcemy, żeby prace rozpoczęły się zaraz po sezonie, zaraz po zamknięciu ośrodka, aby wykorzystać pogodę i jak najwięcej zrobić jesienią.

Foliowe niecki basenów mają być zastąpione stalowymi, pokrytymi folią. Zainstalowany ma być również system podgrzewania wody, natryski oraz tzw. nogomyje. Prace będą kosztować nieco ponad 3,1 mln zł. Na następny sezon wszystko ma być gotowe.