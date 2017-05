Połączą uczelnie z biznesem. Pierwszy edCAMP w Lublinie

– Akcelerator eduLAB to przede wszystkim szansa dla uczelni. Już dziś spotykamy się z przedstawicielami dziewięciu lubelskich uczelni, żeby rozpocząć dyskusję o potrzebach i wyzwaniach, jakie stoją przed lubelskimi uczelniami – mówi Piotr Pietras z eduLAB. – Być może niektóre z nich mają doskonały sprzęt czy obiekty, z których nie korzystają w pełni i chciałyby to zmienić i zacząć na tym zarabiać. Być może zastanawiają się, w jaki sposób wykorzystać technologię, by dać niepełnosprawnym studentom możliwość jak najbardziej realistycznej obecności na wykładach. A może potrzebują dobrej platformy do komunikowania się studentów między sobą i wykładowcami.

Wszystkie potrzeby zostaną spisane i trafią na stronę www.edulab.io, gdzie będą czekać na zgłoszenia osób mających pomysł na rozwiązanie problemów. Mogą to być zarówno pozycje poszczególnych osób, jak i całych zespołów.

– Zapoznamy się z nimi, ocenimy ich potencjał i szansę na ich realizację – tłumaczy Anna Piwko. – W najciekawsze zaczniemy inwestować. Przez pierwsze trzy miesiące będziemy inwestować w pomysłodawców, doradzając im, co muszą zrobić, by rozpocząć realizację pomysłu. Przez kolejnych osiem miesięcy trwać będzie praca nad stworzeniem technologicznych rozwiązań uszytych na miarę konkretnych uczelni, ale mogących być także wykorzystywanych przez uniwersytety w całym kraju oraz w innych obszarach rynku.

Przez cały czas pracy nad rozwiązaniem członkowie zespołów będą otrzymywali pensje. Zapewnione zostanie im także potrzebne wsparcie technologiczne, dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, ale także infrastruktury i wiedzy. Mówimy o dofinansowaniu sięgającego nawet miliona złotych.

– Dzięki temu nie będą musieli myśleć o zdobywaniu gotówki, tylko w całości poświęcić się realizacji swojego pomysłu – dodaje Pietras. – Liczymy, na to, że przez trzy lata działalności uda nam się doprowadzić do założenia z zespołów biorących udział w naszym przedsięwzięciu co najmniej sześć spółek, które będą sprawnie funkcjonować także po zakończeniu projektu.

Pierwszy edCAMP zaplanowano na najbliższą sobotę. W 12-godzinnych warsztatach weźmie udział ok. 15 zespołów. Najlepszy z nich ma szansę na pomoc w realizowaniu swojego pomysłu i stworzenia własnego biznesu.

Patronami i partnerami eduLAB zostali m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina, Urząd Miasta Lublina i Lubelska Wyżyna IT