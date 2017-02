Ratusz otwiera sobie furtkę do budowy nowego tunelu pod torami kolejowymi. Umożliwiłby on wytyczenie prostej trasy łączącej ul. Głęboką z przedłużeniem Krańcowej. Jej zalążek pojawił się już w miejskich dokumentach, chociaż nie są to plany na najbliższe lata

Zalążek nowej drogi pojawił się na wstępnym projekcie planu zagospodarowania terenu w rejonie stadionu, dworca PKP i ul. Krochmalnej. Dokument ten ma być uchwalony przez Radę Miasta w tym roku. Określi on dokładnie przeznaczenie poszczególnych gruntów, wyznaczając m.in. teren nowego dworca autobusowego, którego projektanta miasto szuka już w przetargu ogłoszonym kilka dni temu.

Na mapie widać niewielki fragment dwupasmówki biegnącej od ronda Sportowców w stronę torów kolejowych. Droga ta byłaby przedłużeniem ul. Stadionowej.

– W studiach planistycznych dostrzegliśmy taką możliwość, żeby wykonać taki tunel do przenoszenia ruchu. On wchodziłby w ul. Wojenną. To ma swoją logikę, bo aby się tu dostać dzisiaj, trzeba objechać Wrotkowską i wjechać w Krochmalną lub Trasę Zieloną – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Nowa ulica wraz z tunelem stałaby się częścią długiego ciągu biegnącego od al. Kraśnickiej przez Głęboką, Muzyczną i Stadionową aż do skrzyżowania z ul. Dywizjonu 303, czyli przedłużeniem Krańcowej, skąd można skręcić w ul. Kunickiego.

Prezydent zastrzega, że nie są to plany na najbliższą przyszłość. – Mówimy o perspektywie kilkunastu lat. To nie jest nam dzisiaj potrzebne – mówi Żuk. – Trzeba będzie kiedyś zrealizować tę inwestycję przenosząc ruch pod torami, ale to są na razie koncepcje.

Wspomniana trasa nie jest jedynym „przyszłościowym” połączeniem, do którego przymierza się miasto. Kolejnym byłoby przedłużenie ul. Zana. Przechodziłaby ona nad Bystrzycą, później krzyżowałaby ul. Lubelskiego Lipca ’80, a następnie z ul. Krochmalną, by ostatecznie doprowadzić kierowców aż do Wrotkowskiej naprzeciw ul. Smoluchowskiego.

Nowy odcinek ul. Zana nie doczekał się jeszcze dokumentacji. Ale już teraz w tworzonym właśnie projekcie nowego odcinka ul. Lubelskiego Lipca (od Cukrowniczej do skrzyżowania z Diamentową i Krochmalną) planowane jest skrzyżowanie z przyszłą ul. Zana. Znajdzie się ono w rejonie dzisiejszej ul. Włościańskiej, będzie wyposażone w sygnalizację świetlną i będzie „czekać” aż dołączy do niego dwupasmówka prowadząca na osiedla LSM.