Połączyli dwa pomysły na nowy dworzec autobusowy w Lublinie

Nieoficjalnie wiadomo, że miasto zdecydowało się na budynek według pierwszego wariantu, czyli tego z większym rozmachem. Przewiduje on, że na dach budynku będzie można wejść (w przeciwieństwie do drugiej koncepcji) i że dach stanie się pełnym zieleni miejscem do spacerów.

Z drugiego wariantu zaczerpnięty ma być natomiast nowy kształt ronda Sportowców. Miałoby być ono przebudowane tak, by dało się od niego poprowadzić nową drogę będącą przedłużeniem ciągu ulic: Głębokiej, Muzycznej i Stadionowej. Ta nowa droga miałaby przechodzić tunelem pod torami kolejowymi, a później połączyć się z ul. Wojenną.

Miejscy planiści od początku przyznawali, że zależy im na takim kształcie ronda, który umożliwiałby łatwe wyprowadzenie takiej drogi. Wprost mówili, że rezygnacja z tej trasy byłaby niezasadna. Dodajmy, że ul. Wojenna ma być przebudowywana i to niedługo, bo przy okazji planowanej na ten rok budowy przedłużenia ul. Dywizjonu 303, które ma połączyć ul. Kunickiego z Wrotkowską.

Na podstawie wytycznych, które Ratusz ma przedstawić na specjalnej konferencji prasowej, opracowany będzie docelowy projekt. Dokumentacja budowlana ma być gotowa do końca września tego roku, a projekt wykonawczy do lutego przyszłego roku. Wykonawcę prac budowlanych Urząd Miasta chce wybrać do końca 2019 r., natomiast sam dworzec miałby być gotowy do końca roku 2022.

Dworzec, który powstać ma między ul. Gazową, Dworcową i Młyńską ma docelowo przejąć rolę tego działającego dzisiaj na Podzamczu, gdzie pozostałby tylko punkt przesiadkowy.